10 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.232 0.00 EURO 9,8590 3.61
USD 8,3370 3.53 ALTIN 506,010 4.76
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 8:33 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 8:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir video klip yayımladı.


Bakan Ersoy'un Twitter hesabından, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü  aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."  mesajıyla paylaştığı video klipte, Atatürk'ün arşiv görüntüleri yer alıyor.
 
Klipte söylenen şarkının sözleri ise şöyle: 
 
"Sen bugün doğdun, adın istiklal. Sözlerinde istikbal, nefesinde  mertlik koşar. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen verdin yaşam. Özgürlüğü  vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Gözlerinde, hatırımda, memlekete sen  verdin yaşam. Özgürlüğü vurdun kıyılara. Seni çok özledim Paşam. Seni çok özledim  Gazi Paşam."
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Mehmet Nuri Ersoy 10 Kasım Atatürk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.