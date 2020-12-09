Bakan Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
09 Aralık 2020 Çarşamba - 23:06 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 23:06
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar
artıdadır.
Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.