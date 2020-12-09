10 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.350 0.78 EURO 9,4600 0.08
USD 7,8270 0.04 ALTIN 461,180 -1.91
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız

09 Aralık 2020 Çarşamba - 23:06 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 23:06

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Makroekonomik istikrarı korumak suretiyle enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, salgının küresel çapta getirdiği belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin sürekliliğini sağlayacak, yatırım ortamını güçlendirecek; şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içerisinde yeni reformlarımıza hız kazandıracağız" ifadelerini kullandı.


Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Bankacılık sektörümüzün şu an itibarıyla döviz pozisyon açığı yoktur. 3.3 milyar dolar artıdadır.
 
Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümeyle istihdamı artırmayı ve vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.

ETİKETLER

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.