Bakan Elvan Türkiye'nin 2021 için büyüme tahminini açıkladı

'TÜRKİYE'NİN AVANTAJI VAR'

Türkiye'nin diğer ülkelere göre bir avantajı var. Bizim ürün çeşitliliğimiz söz konusu. Neyi istersek onu üretebiliyoruz. Geçmişte Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüp de Doğu Avrupa'ya yatırım yapanların pişman olup "Keşke Türkiye'ye yatırım yapsaydık" dediğini biliyoruz. Türkiye, ürün çeşitliliği açısından kapasitesi geniş.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE KOORDİNASYONA İHTİYACIMIZ VAR'

HANGİ DESTEKLER YAPILDI?

Bu dinamik bir süreç. Gelişmelere bakacağız. Kısa çalışma ödeneğini uzattık örneğin. Salgının seyri, aşılamanın hızı bunların hepsi önemli. Şu an iyi gidiyoruz. Dolayısıyla eğer yeni bir şok ile karşı karşıya kaldık. Elbette hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız.

BÜYÜME RAKAMLARI

2020 yılının büyümelerinde Çin ile birlikte pozitif kapatan ülke olduk. 2020 yılının ilk çeyreğinde talep çekişli bir büyüme görüyoruz. 2020'de yüzde 1.8'lik bir büyüme gerçekleştirdik. İkinci çeyrekte kovid ile birlikte bir küçülme söz konusu oldu. Bir kovid süreci yaşıyorsunuz ve olağanüstü bir tablo yaşıyorsunuz. İç talepteki canlanma sonu Eylül başında tedbirler alındı. Tüketici kredilerinde vade 36 aya çekildi. Bu tür olağanüstü durumlarda bazı tedbirler alınmak zorunda ve biz bu tedbirler sayesinde 2021 yılına güçlü olarak girdik.

'İHRACAT PERFORMANSIMIZ ÇOK İYİ GİDİYOR'

İlk üç ay 50 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat performansı olarak oldukça iyi gidiyoruz. Bizim ihracatımız ne olacak? Yüzde 16 ile 20 arasında bir artış olacağını öngörüyoruz. Belki ilk kez bu yıl 200 milyar doları ihracatta aşabiliriz.

Makine teçhizat yatırımlarda artış olduğunu görüyoruz. 2021 yılı oldukça nitelikli sağlıklı ve sürdürülebilir bir yıl olacak. 2021 yılını özetleyecek olursak iç ve dış talebin dengede olduğu, fiyat istikrarının gözetildiği, bizim yapısal reformlarımızın desteklediği bir büyüme olacak.

'YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ'

Vaka sayılarındaki düşüş turizmin de önünü açacak gibi duruyor. Burada avantaj olarak gördüğüm bir husus şu; ABD biliyorsunuz çok hızlı toparlanıyor. Önümüzdeki süreç aşılama hızına baktığımızda AB ülkelerinde de olumlu gidiyor. Bu bize neyi sağlayacak? İhracat performansımıza katkı sağlayacak.

Hazirandan sonra ekonomide büyüme bekliyoruz. Yılın geneline bakınca ben 5’in üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğin düşünüyorum. Türkiye açısından küresel büyüme bizim büyümemize olumlu etki edecek.

YIL SONU ENFLASYON HEDEFLERİ NE?

Ekonomi reform programının etkisi olacak. Bizim aslında temel problemimiz büyümenin finansmanıdır. Bir iç tasarrufunuz var. Diğer taraftan yapılan bir yatırım var. Ama sizin iç tasarruflarınız yatırım talebini karşılamıyorsa, bunu nereden sağlayacaksınız? Dış tasarruflardan sağlayacaksınız. Bizim ithal ettiğimiz ürünleri Türkiye'de gerçekleştirmemiz gerekiyor.. Biz şu an bunun için mücadele ediyoruz.