Bakan Elvan: Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB üyeleriyle yapılan toplantı sonrası, "Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.Toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Elvan, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik.Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz" dedi. Bakanlar Elvan ve Gül, dün de TÜSİAD üyeleriyle biraraya gelmişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sossyal medya hesabından "Sayın Bakanlarımızla birlikte iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. İstihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi korumak önceliğimiz" açıklaması yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda "Hazine ve Maliye Bakanımız, Adalet Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile iş dünyası toplantıları kapsamında, TOBB yönetimiyle bir araya gelerek sektörel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdik" dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Toplantıya ilişkin bir açıklama da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci Ağbal katılımı ile iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik. İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik. TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nde her sektördeki en büyük firmalar ve ilgili sektörel dernekler yer alıyor. Sektör Meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle Bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik"