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Bakan Elvan, Özbekistan'da İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle bir araya geldi

03 Eylül 2021 Cuma - 14:22 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 14:22

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan'da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldiğini bildirerek, "Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.


Elvan, Twitter sayfasından Özbekistan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
 
İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları için Özbekistan'da olduğunu kaydeden Elvan, "Banka Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir araya geldik. Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.
 

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