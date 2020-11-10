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Bakan Elvan: Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım

10 Kasım 2020 Salı - 14:31 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 15:30

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu eski Başkanı Lütfi Elvan, ilk olarak komisyon üyelerine veda ederek, "Hakkınızı helal edin" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan daha sonra ise yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine  başladığını belirtti. 
 
Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan  Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza  şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize  bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere  vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.
 

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