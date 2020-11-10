Bakan Elvan: Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım
10 Kasım 2020 Salı - 14:31 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 15:30
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu eski Başkanı Lütfi Elvan, ilk olarak komisyon üyelerine veda ederek, "Hakkınızı helal edin" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan daha sonra ise yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter
hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını belirtti.
Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak
’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.