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Bakan Elvan: Ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık

08 Aralık 2020 Salı - 9:35 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 9:44

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlatıldığını açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen  Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.
 
Hiç kimsenin geçen yıl bu zamanlarda 2020 yılının böyle geçeceğini  tahmin etmediğini ifade eden Elvan, daha önce bir benzeri yaşanmamış olağanüstü  dönemlerden geçildiğini söyledi.
 
Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tüm dünyada  dengeleri sarstığına işaret ederek, bu yıl küresel ticaretin yüzde 9,2 ve  uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 40 daralmasının beklendiğini bildirdi.  Turizm ve hizmetler sektörünün çok ciddi darbeler aldığını vurgulayan Elvan, "Tüm  bunların sonucu olarak 2020'de global küçülmenin yüzde 4,4 olması bekleniyor.  Tabii bu görünüm, salgının seyri ve aşı-ilaç alanında katedilecek mesafeye göre  hızlı bir iyileşme ve canlanma sürecine de girebilir. Dolayısıyla pandemi sonrası  dönem, aslında pek çok fırsatı beraberinde getiriyor." diye konuştu.
 
 Elvan, bu noktada iki hususun altını çizmek istediğini belirterek, şu  değerlendirmede bulundu:
 
"Bunlardan ilki, küresel değer zincirlerinde başlayan dönüşüm.  Pandemiyle birlikte çok uluslu şirketler, üretimde tek bir tedarikçiye bağlı  kalmanın dezavantajlarını bizzat yaşayıp, acı bir şekilde tecrübe ettiler.  Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide, muhtemelen yeni üretim lokasyonları ortaya  çıkacak ve üretimin ağırlık merkezi dünya geneline daha dengeli yayılacak. Bu  fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilen ülkeler de yeni dönemin kazananları  olacak. Değinmek istediğim ikinci husus ise şu an hem tüketim hem de yatırım  cephesinde ertelenmiş bir talep olduğu gerçeği. Piyasalar normale döndüğü an bu  talebi karşılayabilecek kapasite ve donanıma sahip ülkeler, rakiplerini geride  bırakma şansına erişecekler ve ekonomilerini hızla büyütebilecekler. Böylesine  bir konjonktürde Türkiye, kendilerine yeni ve güvenilir limanlar arayan  yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunuyor."
 
 "Güçlü bir tedarik altyapımız var"
 
Türkiye'nin avantajlarına dikkati çeken Elvan, "Son derece gelişmiş  üretim ve Ar-Ge altyapılarımız var. Türk sanayisi, hemen hemen her ürünü  geliştirip üretebiliyor. Emsallerimize göre, çok daha çeşitli bir ürün gamına,  ürün uzayına sahibiz. Sahip olduğumuz kabiliyetler, sektörler arasında birlikte  iş yapma kültürünü besliyor. İmalat sanayisinde, kusursuz işleyen ve değişen  koşullara hızla adapte olabilen bir tedarikçi altyapımız var. Fintek,  biyoteknoloji ve oyun sektörü başta olmak üzere her geçen gün güçlenen dinamik  bir start-up atmosferi oluşuyor. Lojistik imkanların çeşitliliği, sunduğumuz  teşvikler, hepsinden önemlisi dinamik ve nitelikli iş gücümüz, Türkiye'ye yatırım  yapan müteşebbislerin karını ve verimliliğini artırıyor." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin, sahip olduğu bu özelliklerle başta Avrupa pazarı olmak  üzere, dünyanın her yerinden yatırımcılar için eşsiz bir potansiyel taşıdığını  belirten Elvan, "İşte biz bu potansiyeli, çok daha ileri götürmek ve Türkiye’yi  yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir  seferberlik başlattık. Yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak  reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz." dedi.
 
"Küresel markaları ülkemize davet ediyorum"
 
Ekonomi yönetiminde tam bir koordinasyon ve ekip ruhuyla hareket  ettiklerini vurgulayan Elvan, makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat  istikrarını sağlamak adına çok yoğun çalışma içinde olduklarını dile getirdi.  Bakan Elvan, şunları kaydetti:
 
 "Karşımızdaki her problemi, piyasa ekonomisinin kuralları çerçevesinde  şeffaf, hesap verebilir, rasyonel ve öngörülebilir bir şekilde çözeceğiz. İç ve  dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar  uygulayacağız, kimsenin aklında soru işareti de kalmayacak. Enflasyonla  mücadelede çok kararlıyız, altını özellikle çizeyim, Merkez Bankamız her türlü  araç bağımsızlığına sahip. Para ve maliye politikalarımız eş güdüm içinde olacak.  Yapısal politikalar ve mikro reformlarla da rekabet gücümüzü ve toplam faktör  verimliliğimizi artıracak adımlar atacağız. Bu noktada doğrudan yabancı  yatırımların taşıdığı önemin ve ekonomi üzerindeki dönüştürücü gücün fazlasıyla  farkındayız. Ülkemizdeki mevcut doğrudan yatırımların kapasite artışına gitmesini  arzuluyoruz. Firmalar, üretim tesislerini genişletebilecekleri gibi, pekala Ar-Ge  faaliyetlerini de ülkemize taşıyabilir. Bununla birlikte, daha önce Türkiye'de  yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları da  ülkemize davet ediyorum. İnanıyorum ki bu markalar sunduğumuz ekosistemde güçlü  bir büyüme potansiyeline sahip olacak."
 

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Bakan Elvan Ekonomi seferberlik
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