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Bakan Elvan duyurdu! Önemli katkı sunacak

04 Aralık 2020 Cuma - 13:08 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 13:11

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile  gerçekleştirdikleri MÜSİAD heyetiyle görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
İş dünyasıyla görüşmelerine MÜSİAD ile devam ettiklerini belirten  Elvan, "Adalet Bakanı'mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini  aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak.  Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. Elvan ve Gül'ün, MÜSİAD heyetiyle görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.
 

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