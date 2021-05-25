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Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması!

25 Mayıs 2021 Salı - 16:12 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 16:23

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Nefes kredisiyle ilgili detaylar bu hafta açıklanacak. Bilişim, savunma ve enerji sektörlerinde kredi tahsis süreçleri değişecek. Kripto düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın. " dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık  beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.
 
Pandemi  sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler  hariç %3’ü aşacağını ifade eden Elvan, kripto varlıkların nasıl  vergilendirileceği ve alım satım süreçleriyle ilgili kurallar  konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı.
 
Elvan, bankacılık sektörüyle  ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis  süreçlerinin değişeceğini belirtti.
 

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