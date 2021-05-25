Bakan Elvan'dan kripto para açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Elvan, "Nefes kredisiyle ilgili detaylar bu hafta açıklanacak. Bilişim, savunma ve enerji sektörlerinde kredi tahsis süreçleri değişecek. Kripto düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın. " dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç %3’ü aşacağını ifade eden Elvan, kripto varlıkların nasıl vergilendirileceği ve alım satım süreçleriyle ilgili kurallar konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.