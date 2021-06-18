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Bakan Elvan'dan flaş dolar ve enflasyon açıklaması

AA |  18 Haziran 2021 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 12:32

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, döviz kuruna yönelik "Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak" mesajı verdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyon nitelikli  ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu  bir ortamda, sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli  yatırım yapmaya da cesaret edemez. İşte bu yüzden, enflasyonla mücadele tüm  politikalarımızın merkezinde yer alıyor." dedi. 
 
Elvan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Büyük Salonu'nda  düzenlenen "Bursa İş Dünyası ile Buluşma" programında, salgının etkilerinin  nispeten azalmasıyla, artık sahaya daha sık inmek, yerelin sesini yerinde duymak  istediklerini söyledi.
 
Bu yüzden Anadolu turuna da Bursa'dan başladıklarını belirten Elvan,  tarımıyla, üretim ve turizmiyle güçlü bir ekonomik altyapısı olan kadim kentin,  Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu vurguladı.
 
Elvan, Bursa sanayisinin çok dinamik ve üretken yapıya sahip olduğunu,  imalat sektörünün neredeyse her kalemde ihracat yapabildiğini dile getirerek  şöyle devam etti:
"Otomotivin ve tekstilin kalbi burada atıyor. Türkiye'nin otomobilinin  Gemlik’ten yola çıkacak olması elbette tesadüf değil. Sahip olduğunuz  kabiliyetler, güçlü tedarik zincirleri ve firma etkileşimini kolaylaştıran  ekosistem, Bursa'nın taşıdığı avantajlardan sadece birkaçı. Çekim merkezi  konumunda olan Bursa, bölgesel gelişme açısından da çevre illerin kalkınmasında  bir kaldıraç görevi üstleniyor. Dolayısıyla taşıdığınız bu potansiyel, ülkemize  de yüksek katma değer, üretim çeşitliliği ve istihdam olarak geri dönüyor. Bu  etkileyici performans, sizleri bir rol model olarak da öne çıkartıyor."
 
Çok zorlu bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Elvan, "Yaşadığımız  bu küresel salgın, sosyolojik, ekonomik ve toplumsal pek çok sorunu da  beraberinde getirdi. Bakın biz bu dönemde, sorunsuz işleyen bir düzenin aniden  durabileceğini, deyim yerindeyse tüm şalterlerin bir anda kapanabileceğini  gördük. Küresel ekonomi, belki de son 100 yılın en şiddetli daralmasını yaşadı.  Dünya ticareti ve uluslararası sermaye hareketleri derin yaralar aldı. Küresel  çapta işsizlik, bütçe açıkları, borçluluk oranları ve enflasyon artış eğilimine  girdi. Oluşan bu hasarın giderilmesi maalesef zaman alacak. Türkiye, işte  böylesine zorlu bir mücadeleyi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı  hızlı koordine olabilme yeteneği sayesinde başarıyla yürüttü. Emekçiler,  işverenler ve vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız"
Elvan, salgından etkilenen işletmelere çeşitli hibe destekleri  sunduklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerinde ertelemeler getirdik, KDV  ve kira stopajlarında indirimler yaptık. Üretimde sürdürebilirliği sağlamak için  benzersiz adımlar attık. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret  desteği ve normalleşme desteği gibi mekanizmalar, Türk sanayisini bu zorlu  dönemde ayakta tuttu. Bahsettiğim bu dört uygulamayla, 9,5 milyon vatandaşımıza  55 milyar liralık bir destek sunduk. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz  desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar  liraya, yani milli gelirin yüzde 3,4'üne ulaşmasını bekliyoruz. Şunu da çok net  ifade edeyim, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya  devam edecek, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız. Kimsenin bundan en  ufak bir kuşkusu olmasın."
 
Aşılama konusuna da değinen Elvan, "Günde 1 milyon dozun üzerinde aşı  yapılıyor, bakınız bu muazzam bir başarıdır. İnşallah bu durumun olumlu etkisini  de önümüzdeki dönemde, hem ekonomide hem de sosyal hayatın normalleşmesinde  göreceğiz. Atılan adımların katkısıyla, 2020 yılını büyümeyle kapattık. Ekonomik  aktivite 2021'in ilk çeyreğinde canlı bir performans gösterdi." diye konuştu.
 
"200 milyar doların üzerine bir ihracat performansı  gerçekleştireceğimize inanıyorum"
Bakan Elvan, ilk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 30'unu imalat  sanayinin tek başına sırtladığını anlatarak, "Yine bu dönemde, dış talebin ve  yatırım harcamalarının da büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz.  İhracat tarafı çok güçlü gidiyor, bu sene tarihimizde ilk defa 200 milyar doların  üzerine bir ihracat performansı gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadesini  kullandı.
 
Bursa'nın ihracat rakamlarının da yılın ilk 5 ayında, geçen senenin  aynı dönemine göre yüzde 38'in üzerinde arttığını vurgulayan Elvan, şöyle  konuştu:
"Sizlerin de desteği ile yıl sonu hedefimize ulaşacağımızdan hiç  kuşkum yok. Makroekonomik politikalarımızda 3 temel önceliğimiz var. Birincisi,  ekonomide dengesizlik ve kırılganlık oluşturmayacak, kaliteli ve istikrarlı bir  büyümeyi temin etmek. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve  kapsayıcılığıdır. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren, verimliliği  artıran ve rekabeti teşvik eden politikalarla büyüme patikamızı şekillendirmek  istiyoruz. Bu büyümeden de, tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını  arzuluyoruz. İkinci politika önceliğimiz cari açığın kontrol altına alınması,  hatta orta vadede cari fazla veren bir ekonomik yapının hakim kılınmasıdır. Cari  açıkla mücadelenin hem dönemsel hem de yapısal unsurlarının olduğunun  farkındayız. İhracat pazarlarımızın toparlanıyor oluşu, dönemsel açıdan işimizi  kolaylaştırıyor. Benzer şekilde, altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız  tedbirlerin de müspet etkilerini görmeye başladık. Yılın ilk 5 ayında altın  ithalatı, geçen seneye göre yüzde 47 azaldı. Yapısal tarafta da bir dizi tedbir  hayata geçecek. Örneğin imalat sanayimizin küresel değer zincirlerine  entegrasyonunu daha da artırmak için özel programlar uygulayacağız. İhracatı  öncelikleyen yatırımlara ağırlık vereceğiz. Yurtdışı lojistik merkezleri açarak  ihracatçıların potansiyel pazarlara erişimini hızlandıracağız."
 
"Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor"
Üçüncü ve en önemli politika önceliğinin ise fiyat istikrarının  sağlanması olduğunun altını çizen Elvan, "Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir  büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda,  sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da  cesaret edemez. İşte bu yüzden, enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın  merkezinde yer alıyor. Biz bu sorunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Para, maliye,  finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Kısa  vadeli kazanımlar uğruna, asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Enflasyonla  mücadelede, beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz.  Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü  beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak." diye konuştu.
 
Elvan, döviz kurundaki istikrarın da önemli olduğuna işaret ederek  şunları kaydetti:
"Son dönemde, döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki  etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun  düşmeye başlamasıyla ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak,  Türk Lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi  de beraberinde getirecek. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu  yaşadık ve attığımız adımlar sayesinde enflasyonu gayet başarılı bir biçimde tek  hanelere indirdik. Yine benzer bir başarı hikayesi yazacağız, ancak bunun için  sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var."

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