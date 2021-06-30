30 Haziran 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.356 -1.12 EURO 10,3220 -0.72
USD 8,7100 -0.27 ALTIN 492,690 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Elvan'dan flaş büyüme ve enflasyon açıklaması

30 Haziran 2021 Çarşamba - 17:15 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 17:41

Bakan Elvan: İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2’nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.


Bakan Elvan: İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2’nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.
 
Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek.
 
Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz.
 
Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum.
 
İhracatı önceleyen uzun vadeli kredi destekleri sağlayacağız. Haziran sonuna süre koyduğumuz 35 eylem planı başlığından 31'ini tamamladık.

ETİKETLER

Bakan Elvan büyüme son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.