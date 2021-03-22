Bakan Elvan'dan flaş açıklama! 'Kararlılıkla sürdürülecektir'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Elvan, yeni hafta öncesi piyasalara mesajlar verdi. Bakan Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek.
Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.
Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek.
Liberal kambiyo rejimi uygulaması kararlılıkla sürecek.
Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." dedi.
MERKEZ BANKASI'NDAKİ GÖREV DEĞİŞİMİ
Merkez Bankası, geçtiğimiz perşembe yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yeni faiz kararını açıklamıştı. Banka, haftalık faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.
Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal, 8 Kasım 2020 tarihinde Murat Uysal'ın yerine getirilmişti.
Naci Ağbal'ın yerine gelen isim ise Şahap Kavcıoğlu oldu.