Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli düzenlemeleri yapacağız
DHA | 17 Kasım 2020 Salı - 18:32 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 18:34
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte STK'larla iş dünyamızla biraraya geleceğiz dinleyeceğiz. Ne tür sorunlar yaşıyorlar bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız. İstişareye açık olacağız bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim de makul rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi konu varsa kararlılıkla adımları atacağız.