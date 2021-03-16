Bakan Elvan'dan Ekonomi Reform Paketi açıklaması!

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk" dedi.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

STK'larımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve düşüncelerini aldık. STK'larımıza rapor hazırlamalarını söyledik. Bakanlığımıza iletmelerini söyledik. Reform programını duyup ve çeşitli STK'lardan gelen görüşler oldu. İlgili bakanlıklarımıza dağıttık. Bakanlarımızla bir araya geldik, tartıştık. Tüm Bakanlıklardan bakanlardan ve STK'lardan aldığımız görüşlerle taslak reform programı oluşturduk. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak oturup hadi bir reform programı hazırlayalım şeklinde olmadı.

Vatandaşlarımızın, STK'larımızın istediği nedir, diğer bakanlıklarımızın istekleri nelerdir... Taslak bir reform programını bu şekilde oluşturduk. MYK'ya sunduk. Bunları da programımıza ekledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Kapsamlı olarak madde madde üzerinden geçtik. Her bir maddenin altında yüzlerce sayfalık çalışma var. Yönetmelik çalışmalarımızı tamamladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta bu programı açıkladı. Dünya ciddi bir değişim içinde. 40 yıl önce ufak değişiklikler olsa da her gün değişiklikleri yaşıyoruz. 1-2 yıl önce ticaret savaşları ve Brexit'i konuşuyorduk. Bugün en büyük sağlık krizi ile karşı karşıyayız. Bunun ciddi dönüşleri var. Ticari hayatta, alışveriş şekillerinde... COVİD sonrası süreç yeni bir dönüşümü ortaya koyuyor. Covid sonrası sürece hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Türkiye'nin inanılmaz güçlü bir altyapısı var. Avrupa 'da otomobil sürecinde, konteyner sorunu yaşandığını birçok sorunun yaşandığını gördük. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Avrupa'nın bakış açısı farklı olacak. Tedarik zincirindeki kopukluğa müsaade etmemeliyiz diyorlar. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin stratejik ve önemli bir konumu var. Ekonomik reform programıyla bu fırsat ı değerlendirmek istedik. Pandemi dönemi sonrasına hazır olmak istedik.

(Yurt dışında da takibi hakkında) Reform programının açıklanması sonrasında değişik ülkelerden büyükelçiliklerden detaylı açıklamalar talep edildi. Bir şekilde kendilerine aktarılması istendi. Hazırlıklarımızı tamamladık. AB ve G20 büyükelçilikleriyle bir araya gelerek detayları paylaşacağız. Neyi gerçekleştirmek istiyoruz. Ne anlama geliyor... Daha detaylı paylaşacağız. Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek kapsamlı olarak anlatacağız.

Ertelenmiş taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde fırsat penceresi var. Bu paketle oluşacak fırsatları değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'lü bir sac ayağı dedi. Biz bu çerçevede çalışmaları sürdürdük. Makro ekonomik istikrarın temini noktasındaki adımlar bizim öngörülürlüğümüzü arttıracak.