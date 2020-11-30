Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan büyüme verilerinin açıklanmasının ardından konuşarak, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi.