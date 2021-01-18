Bakan Elvan'dan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz.

Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."