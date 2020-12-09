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Bakan duyurmuştu! Türkiye'de bir ilk, ve başladı...
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Etimaden Kırka Tesisleri'nde, Türkiye’de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton lityum karbonat üretimi, daha sonra kapasitenin 600 tona yükseltilmesi hedefleniyor. Etimadem Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Derya Maraşlıoğlu, ilk üretilen lityum karbonatın yerli elektrikli otomobillerde kullanılacak lityum kalitesinde olduğunu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın milli enerji ve maden politikaları kapsamında, 3 yıldır üzerinde çalışılan lityum karbonat üretiminde son aşamaya gelindi.