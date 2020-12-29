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Bakan duyurmuştu! "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması yarın başlayacak

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 9:30 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 12:38

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması tüm hudut kapılarında yarın başlayacak.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında,  Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte  yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının  başlatılacağını duyurmuştu.
 
"PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması yarın başlayacak. Uygulama,  gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.
 
Pasaport kontrolü sırasında test sonuçları istenecek
Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapılan Edirne'deki sınır kapılarında da  yarın başlayacak uygulamada, kara yoluyla sınır kapılarından Türkiye'ye giriş  yapmak isteyenlere pasaport kontrolü sırasında son 72 saatte yaptırdıkları PCR  test sonuçları sorulacak.
 
Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını  kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri (ev, otel)  adreste karantina altına alınacak.
 
Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün  göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.
 
Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina  süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık  Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.
 

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