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Bakan duyurdu! Yerli VLP aşısıyla ilgili gelişme: Eylül'de Faz 3 çalışmaları başlıyor...

Bakan duyurdu! Yerli VLP aşısıyla ilgili gelişme: Eylül'de Faz 3 çalışmaları başlıyor...