Gelen son dakika haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı. Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.
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Bakan duyurdu! Yerli VLP aşısıyla ilgili gelişme: Eylül'de Faz 3 çalışmaları başlıyor...
13 Ağustos 2021 Cuma - 10:23 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 10:23