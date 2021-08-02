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Bakan duyurdu! Yangın bölgelerine 13 milyon TL ek kaynak daha...

DHA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 19:03 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 19:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangının devam ettiği Antalya ile Muğla'ya 13 milyon TL ek kaynak göndereceklerini açıkladı.


Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerimizi ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarımıza ilettik. Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfımıza 10 milyon TL, Muğla SYD Vakfımıza da 3 milyon TL ek kaynak daha gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon TL destek gönderdik" dedi.
 
 
 

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