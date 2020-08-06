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Bakan duyurdu! Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 11:27 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 11:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül 2020 tarihine kadar TKİ’ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne yapılabileceğini söyledi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar,  Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat  başvurularının başladığını belirterek başvuruların 28 Eylül'e kadar TKİ’ye bağlı  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne yapılabileceğini bildirdi. 
 
Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, Eynez kömür ocağında çalışırken  Işıklar, Geventepe ve Atabacası maden ocaklarına aktarılan madencilerin kıdem ve  ihbar tazminatı almaları için ilgili kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet  Meclisi’nde kabul edildiğini ve 28 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandığını  hatırlattı.
 
Dönmez, söz konusu kömür ocaklarında çalışan madencilerin  tazminatlarının başvuruyu takip eden 6 ay içinde ödeneceğini ifade etti.  Başvuruda bulunarak tazminat almaya hak kazanan madencilerin ödemelerinin süratle  yapılacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"Eynez kömür ocağında çalışan başvuruda bulunup tazminat almaya hak  kazanan 2 bin 50 madencimize de toplamda 36,2 milyon liralık kıdem ve ihbar  tazminatlarını ödedik. Madencilerimize dün olduğu gibi bugün de destek olmaya,  haklarını korumaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak madenlerdeki denetim  faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kanun teklifinin hazırlanmasında ve  yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı, uğurlu  olsun."

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