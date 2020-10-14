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Bakan duyurdu! Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 15:44 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:34

Bakan Varank yaptığı açıklamada, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." dedi.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminerde video konferans yoluyla konuşuyor. 
 
Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." diye konuştu.

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