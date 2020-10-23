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Bakan duyurdu! Saat 18.00'de hesaba yatıyor

23 Ekim 2020 Cuma - 12:35 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 12:49

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üreticilerimize bugün saat 18'den itibaren 414 milyon 754 bin liralık destek ödemesi yapıyoruz" dedi.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." dedi.
 

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