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Bakan duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri yarın hesaplara yatıyor

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 11:57 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 12:47

Bakan Pakdemirli: "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak  Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için  kilogramı 12,5 lira olarak açıkladı. 
 
Bakan Pakdemirli, Giresun'dan telekonferansla yaptığı canlı  bağlantıyla Manisa Kurşunlu Han'da düzenlenen "Manisa Sultani Çekirdeksiz  Üzümü'nde 2020-2021 Sezonu Açılış ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım  Töreni"ne katıldı.
 
Pakdemirli, geleneksel hale getirdikleri üzüm alım fiyatı açıklanması  programını, bu yıl da Manisalılarla yüz yüze yapmayı planladıklarını ancak sel  felaketi sebebiyle programa Giresun'dan katılıldığını söyledi.
 
Pakdemirli, Türkiye'nin bağ alanı bakımından dünyada 5. sırada  bulunduğunu, kuru üzüm ihracatında ise dünya lideri olduğuna aktardı.
 
Köklü bir bağcılık geleneğine sahip Manisa’da toplam 1 milyon 546 bin  ton üzüm üretildiğine işaret eden Pakdemirli, kentin Türkiye’deki kurutmalık  üzümün yüzde 85'ini, sofralık üzümün de yüzde 20’sini karşıladığını vurguladı.
 
Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakınının  Manisa'dan yapıldığını belirten Pakdemirli, "Manisa’dan yıllık ortalama 250 bin  tonluk üzüm ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 500 milyon dolar  gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli üzümlerinin bu topraklarda  yetiştiğinin göstergesidir. Manisa, üzümü katma değerli bir ürüne  dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir." diye konuştu.
 
"2020-2021 kuru üzüm rekoltesi 271 bin ton"
Türkiye'nin 2019 yılında 672 milyon dolarlık yaş ve kuru üzüm ihraç  ettiğini aktaran Pakdemirli, üzümde bu yılki beklenen rekolteye ilişkin, şu  bilgileri verdi:
"Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre, 2020  yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini geçen seneye oranla yüzde 12’lik  azalışla 271 bin ton olarak öngörüyoruz. Bu manada tüm üreticilerimizin bir kere  daha eline, emeğine sağlık diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her  fırsatta ve anda üreticimizin, çiftçimizin yanında olarak kimseyi mağdur  etmeyecek, geliri artıracak tüm tedbirleri ivedilikle alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'yle üreticimizin yüzünü güldürecek çalışmalara tek tek imza  atıyoruz. Emeğinizin, alın terinizin yerde kalmaması için de verdiğimiz sözleri  tutuyoruz."
 
"9 numara kuru üzüm 12,5 lira"
Geçen yıl kuru üzüm müdahale alım fiyatını 10 lira olarak  belirlediklerini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatlar,  üreticilerimiz ve bütün kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Sayın  Cumhurbaşkanımız bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisimizi kuru üzüm alımı ile  görevlendirdi. Üretim, piyasa ve diğer tüm faktörlere yönelik yaptığımız detaylı  değerlendirme sonucunda bu yıl da üzüm üreticimizi memnun edecek haberimizi  sizlerle paylaşıyorum. TMO 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını, 9 numara için  kilogramı 12,5 lira olarak açıklıyoruz." dedi.
 
Bakan Pakdemirli, kuru üzüm alımlarında Tarim Satis Kooperatifleri  Birlikleri (TARİŞ) ile iş birliği yapacaklarını dile getirerek, "TARİŞ de TMO  fiyatlarından alım yapacak. TMO ve TARİŞ arasında koordinasyon ve iş birliğinin  sağlanması amacıyla bir protokol yapıldı. TMO alımları 7 Eylül’den itibaren  başlayacak. TMO, üreticilerimiz tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını  alabilecek şekilde depolama ve finansman hazırlıklarını yapmıştır. TMO tarafından  en az 50 bin ton ürün alınmasını temenni ediyorum. Tüm üzüm üreticilerimize,  ülkemize, hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
 
Kuru üzüm piyasasını açıkları fiyatlardan aşağıya düşürmemeye kararlı  olduklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bunun için gereken her türlü argümanı  kullanacağız. Her zaman söylediğim gibi, üreticimizi asla mağdur etmeyiz. TMO  üzerinden yaptığımız alımlarla, bugün olduğu gibi her zaman alın teri döken  kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gece gündüz demeden  çalışan TMO personelimize de gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum."  diye konuştu.
 
"11 kalemde 86 milyon liralık destek müjdesi"
Bakan Pakdemirli, üreticilere yeni müjdeler de vereceklerini  belirterek şöyle devam etti:
"Yarın saat 18.00 itibariyle, 11 kalemde, 86 milyon 464 bin liralık  tarımsal destekleme ödemesini, değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız.  Destekleme ödemesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Desteği olarak 44 milyon 888  bin lira, Organik Tarım Desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak  Analizi Desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında  255 bin lira, Yem Bitkileri Desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, Uzman Eller  Hayvancılık Proje Desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin  lira, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 73 bin lira, Dane  Mısır Fark Ödemesi Desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, Hububat-Baklagil Fark  Ödemesi Desteği kapsamında, 11 milyon 210 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark  Ödemesi Desteği olarak 903 bin lira, Gen Kaynakları Desteği olarak da 1 milyon  305 bin lira ödeme yapacağız. Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık  destek ödemesi, üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli  olsun."
 
Türkiye'yi modern tarım yöntemleriyle ön plana çıkartmayı  hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bu amaçla kaliteli ürün üreten çiftçimizin ürünlerinin dünya  pazarlarındaki yerini, en üst seviyelere taşımak için elimizden gelenin fazlasını  yaptığımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bildiğiniz gibi salgın nedeniyle dünya, zor  bir süreçten geçiyor. Ancak hiç endişeniz olmasın Kovid-19 süreciyle geçirdiğimiz  6 ayda, nasıl ki devletçe ve milletçe daima çiftçimizin yanında olduk, bundan  sonra da, daha da güçlü bir biçimde yanınızda, arkanızda olmaya devam edeceğiz.  Bu vesileyle; üreten, ürettiğine değer katan tüm çiftçilerimize, üreticilerimize  sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum."
 
Törenin ardından Şehzadeler ilçesinden üretici Mehmet Görgülü'nün  yetiştirdiği sezonun ilk kuru üzümü açık arttırmayla  kilogramı 3 bin liradan  Bakan Pakdemirli'ye satıldı.
 
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de törende yaptığı konuşmada, hasat  sezonun Manisalılara hayırlı olmasını diledi. Karadeniz, kentteki üreticilerin  12,5 liralık fiyattan memnun olduğunu söyledi.
 

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