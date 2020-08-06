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Bakan duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor

06 Ağustos 2020 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 10:17

Yüz binlerce kişi bekliyordu. Ödemeler yarın başlıyor. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri PTT aracılığıyla yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.
 
Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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