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Bakan duyurdu! İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon: 4,3 ton ele geçirildi

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:06 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 13:06

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi." dedi.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.
 
İşte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un paylaşımı:
 
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.
 
Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.
 
Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.
 
 

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