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Bakan duyurdu! Eren Operasyonları başladı...

DHA, AA |  12 Ocak 2021 Salı - 13:14 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 13:23

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta  tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını  açıkladı.
 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbülün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." dedi.
 
 
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbülün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık.
 
 
Eren-1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile  72 operasyonel tim görev alıyor.
 
Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist  etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
 

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