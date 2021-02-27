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Bakan duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin temelini atacak

27 Şubat 2021 Cumartesi - 20:19 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 20:47

Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. Reaktörün temelini, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve Putin online olarak katılacakları program ile atacak


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Akkuyu Nükleer Güç Santrali Cumhurbaşkanı Putin
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