Bakan duyurdu! Çok sayıda hakim ve savcı alınacak

Bakan Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Yıl sonunda hakim ve savcı alımı yapacakları müjdesini veren Gül, "Şimdiden çalışmaya başlayın. Sizleri hakim savcı olarak görmek isteriz. Mezuniyet bilgilerinizde tazeyken hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Yıl sonunda 1.000 kişi adli yargı hakim ve savcı, idari yargı hakim ve avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı alımı gerçekleştirmiş olacağız.

Türkiye'de hukuk fakültesi mezunu olmadan, hakimlik sınavını kazanmadan, stajını yapmadan binlerce hakimin görev yaptığını vurgulayan Gül, insanların klavye karşısına geçip yargılama yaptığını, infaz yaptığını ve mahkeme gibi karar verdiğini söyledi.

"Yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım" diyen Gül, "Delile göre hakim karar verir, hakimlerin yerine geçip karar verme yargıya en büyük haksızlık olur. Yargı kendi kararını adil bir şekilde verecektir. Hakim savcılarımızda bir annedir, babadır, eştir. Hakim savcılar bu tür toplumsal konularda duyarsız demek büyük bir haksızlık olur. Tek farkı var, hakim savcı o dosya hakkında bilgi sahibidir. O dosyanın delilini o biliyor. Hakim kararı yanlış mı verdi, bir üst merci var, itiraz etme yetkisi var" açıklamasında bulundu.