Bakan duyurdu! Bu proje 305 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama sahasına sahip olan ve 'Diyarbakır'ın çılgın projesi' olarak bilinen Silvan Projesi kapsamında yapılan Silvan Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yarın video konferans katılımıyla yapılacak açılış töreni öncesi Silvan Barajı bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projeyle Diyarbakır 'ın cehresinin değişeceğini söyledi. Silvan Projesi'nin, ülke ekonomisine yılda 2 milyar katkı sağlayacağını aktaran Bakan Pakdemirli, 305 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

'AĞUSTOSTA BARAJDA SU TUTMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Projenin tamamlanmasıyla Diyarbakır'a tersine göçün yaşanacağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Silvan Projesi, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama barajı projesidir. Toplamda 850 bin hektar alanı kapsıyor. Senelik 2 milyar TL katkı ve 305 bin kişiye iş imkanı sunacak. Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek bir projedir. Yarın barajın tamamlanan gövde dolumu nedeniyle merasimini yapacağız. Baraj yapımı yüzde 75 seviyesine geldi. Önümüzdeki ağustos ayında barajda su tutmaya başlayacağız. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile yapacağımız programda sadece bu barajla ilgili bir merasim değil, Başlar Barajı, Ergani Barajı'nın açılışı ve aynı zamanda da Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışını yapacağız. Silvan Projesi, içerisinde 8 baraj ve sulama kanalı oluşturan 18 milyarlık devasa bir projedir. Bu devasa projeyi 2023 yılına varmadan tamamlamayıp, bölgeyi sulamaya kavuşturacağız. Kuru tarımdan sulu tarıma geçtiğiniz zaman 1 hektarda 10 bin lira fazla gelir demektir. Özellikle sulamaya açılan alanlarla sulamaya açılmayan alanlar arasında göç oranlarına baktığımız zaman Diyarbakır'a tersine bir göç yaşanacak. İnsanlar topraklarına doğru koşacak. İnşallah bu ovada tarımsal üretim çok daha artacak" diye konuştu.

'METEOROLOJİK KURAKLIK, TARIMSAL KURAKLIĞA DÖNÜŞMEDİ'

Bakan Pakdemirli, açıklamasında kuraklık sorununa da değinerek, Türkiye'de kuraklığın bu yıl hissedilmediğini belirtip, "18 yılda Devlet Su İşleri'nin yaptığı yatırımlarla bugün kuraklığı hissetmiyoruz. Geçen yıl kuraklık vardı ama cumhuriyet tarihinin bitkisel üretimini gerçekleştirdik. Geçen yıl bitkisel üretimimiz önceki yıla oranla yüzde 6 arttı. Meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklığa dönüşmedi. Bunun sebebi depolama kapasitemizdir. Bu ve bunun gibi projelerle ilerleyen yıllarda yağış azalsa bile ülkemizde üretim devam edecektir" dedi.