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Bakan duyurdu! 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak!

16 Eylül 2020 Çarşamba - 10:44 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 10:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak." ifadelerini kullandı.


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