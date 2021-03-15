Bakan Dönmez: YEKA GES-3 yarışmasına rekor başvuru aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA) GES-3 yarışmasına rekor başvuru aldıklarını belirterek, "36 şehirde düzenlenecek 74 yarışma için 709 başvuru aldık. Yenilenebilir enerjinin tabana yayılmasını sağlayacak Mini YEKA'lar, yatırımcı profili ve yatırım kültürünün değişmesine de zemin hazırlayacak" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin enerjisini yenilemek, enerji sepetini daha fazla yenilenebilir kaynakla çeşitlendirmek için her alanda yeni projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini bildirdi. 2020'de tamamı yenilenebilir kaynaklı olan 4 bin 900 megawat (MW) kurulu gücü sisteme kattıklarını belirten Dönmez, "Bu büyük başarıyı 2021'de de rekorlarla sürdürdük. 2021 Ocak'ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini rüzgârdan elde ederek aylık bazda tarihi bir rekorun altına imza attık" dedi.

'709 BAŞVURU ALDIK'

Bakan Dönmez, tüm dünyaya örnek YEKA projeleri ile temiz enerjide dev adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece elektrik üretimi açısından değil, enerji teknolojilerindeki yerlilik şartıyla da büyük bir çığır açan YEKA projelerimizde yeni bir yarışma ya doğru ilerliyoruz. Toplam 1000 MW gücündeki YEKA GES-3 yani Mini YEKA yarışmamız, Anadolu 'nun güneşini enerjiye dönüştürecek. 10, 15 ve 20 MW kapasitelerle 36 şehrimizin güneşini enerjiye çevirecek projemiz 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Önceki YEKA'lardan farklı olarak daha küçük ölçekli parçalara ayırdığımız Mini YEKA ile küçük ve orta ölçekteki piyasaya oyuncularımızı da potamıza çekmeyi hedeflemiştik. Bu hedefimize rekor düzeyde yarışma başvurusuyla ulaştık. 36 şehirde düzenlenecek 74 yarışma için 709 başvuru aldık. Bunların tamamı da 9440 MW gücüne denk geliyor. En fazla başvuruyu ise 65 başvuruyla Aksaray alırken, Burdur 33 ve Nevşehir de 31 başvuru aldı. Bu rekor başvurular sayesinde tüm 36 ilimizde de daha fazla rekabet ve düşük maliyet hedefimize ulaşma yolunda önemli bir aşama kaydettik. Milli enerji ve maden politikamız ile daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir enerji hedefimiz rekorlar, yerli teknoloji atılımları ve yüksek rekabetle hayata geçiyor. Mini YEKA'yla 36 şehrimizde güneş parladıkça enerjiye dönüşecek. Anadolu'nun güneşi doğudan batıya ilerledikçe her adımda enerjimize enerji katacak. Yenilenebilir enerjinin tabana yayılmasını sağlayacak Mini YEKA'lar, yatırımcı profili ve yatırım kültürünün değişmesine de zemin hazırlayacak."

YEKA GES-3 HAKKINDA

Toplam 1000 MW'lık bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 36 ilde 10 MW, 15 MW veya 20 MW kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı toplam 74 adet yarışma kapsamındaki başvurular 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında alındı. 1000 MWe gücündeki 74 adet yarışma için toplam 709 adet ve 9440 MW gücünde başvuru yapılmıştır.