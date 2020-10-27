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Bakan Dönmez tarih verdi ve duyurdu! Fatih sondaj gemisi...

27 Ekim 2020 Salı - 16:37 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 17:11

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya 2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek" ifadelerini kullandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberindeki Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve BOTAŞ  Genel Müdürü Burhan Özcan ile birlikte Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama  Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
 
Dönmez, burada yaptığı açıklamada, doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz  Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.
 
Birinci kuyu Tuna-1'deki çalışmaların tamamlandığını ifade eden  Dönmez, şunları kaydetti:
 
"Şu anda Fatih sondaj gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. 1 veya  2 Kasım gibi ikinci sondaj noktası Türkali-1'e gidecek. Oradan (Sakarya Gaz  Sahası)  ürettiğimiz gazı da 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşünüyoruz.  Burası da 2023 itibarıyla işletmeye geçecek. Oradan ürettiğimiz gazı özellikle  yaz aylarında, tüketimin düşük olduğu aylarda bu depolarımızda depolamış,  saklamış ve stoklamış olacağız. Kaynak tüketim ve depo dengesi açısından bu proje  çok stratejik bir konumda."
 
Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi  çalışmalarını yerinde incelemek için Aksaray'a geldiklerini söyledi.
 
"Bu mevsim itibarıyla kalan yer altı kavernanın da ilk gaz verme  işlemlerini başlatıyoruz"
 
BOTAŞ'ın özellikle son yıllarda doğalgaz alt yapısını güçlendirmek  için bir çok proje başlattığını anlatan Dönmez, şöyle konuştu:
 
"Bunlardan bir kısmı hayata geçti. Yer altı doğalgaz depolarıyla  ilgili çalışmalarımıza hız vermiştik. Şu anda içinde bulunduğumuz bu alanda daha  önce 1,2 milyar metreküplük doğalgaz depolama projemiz söz konusuydu. İlk gaz  verme törenini 2017 yılında yapmıştık. Bu mevsim itibarıyla kalan yer altı  kavernanın (suni mağara) da ilk gaz verme işlemlerini, an itibarıyla  başlatıyoruz. İnşallah onlar da önümüzdeki nisana kadar dolmuş olacak."
 

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