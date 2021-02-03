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Bakan Dönmez: Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 14:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." dedi.


İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bilecik 7. Olağan İl  Kongresi'nde konuşan Dönmez, AK Parti'yi yiğit anaların, eli nasırlı, alnı terli  ama gönlü bu topraklar için atan cefakar babaların hareketi olarak nitelendirdi.  Dönmez, partinin davasının, ülke ve millet için hizmet yoluna kendini adayanların  davası olduğunu söyledi.
 
AK Parti'nin, Bilecik'in Söğüt ilçesinden yedi iklime yayılan asırlık  çınarın en güzel meyvesi olduğunu söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:
 
"Bosna'da şehit edilen mazlumların, Karabağ'da evlerinden sürülen  göçmenlerin, Kıbrıs'taki kahraman Mehmetçik'in mirasına sahip çıkmış bir vefa  yarışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Karanlığa kapalı, aydınlığa  açık' diyerek, milletimize umut olan AK Parti'mizin tüm gönüldaşlarını en içten  dileklerimle kutluyorum. Sizler, bu davaya, bu hizmet yarışına ve bu büyük  harekete sahip çıkmış, ecdadımızın izlerini takip etmiş gönül erlerisiniz. Sayın  Cumhurbaşkanımız bu hareketin ilk adımını attığında Türkiye yokluğa, fakirliğe ve  adaletsizliğe mahkum edilmişti. İnsanlar inançlarından, fikirlerinden ve hatta  sahip oldukları isimlerden dolayı haksızlığa uğruyordu. Projeler yarıda kalıyor,  milletimizin alın teri adeta havaya saçılıyordu. Elektrik kesintileri günlük  hayatın normal bir parçası olmuş, bazen büyük hastanelere dahi elektrik  verilemiyordu. Doğal gaz sadece 5 büyükşehirde vardı. Gelişmiş ülkelerden  neredeyse bir asır geride yaşıyorduk. Türkiye'nin milyarları boşuna harcanmış,  umutlarımız yok edilmiş, yarınlarımız üç beş kişinin çıkarı için karartılmıştı."
 
Dönmez, AK Parti'nin Türkiye'yi, milletin desteğiyle dünyada birçok  alanda örnek gösterilen konuma yükselttiğini, ekonomisiyle, askeri gücüyle,  hastaneleriyle, enerjide hayata geçirdikleri dev projelerle Türkiye'ye yeni bir  çehre ve umut dolu bir gelecek inşa ettiğini belirtti.
 
"Türkiye'nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız"
 
Dünyanın diğer ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla  nasıl mücadele edeceğini, hastanelerinin nasıl yeteceğini düşünürken Türkiye'nin  hiçbir vatandaşını çaresiz bırakmadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:
 
"Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz,  Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi  insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik.  Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek. Biz bu hedefler  peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı.  'Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak.' dediğimizde, ilk önce  'Arayamazsınız.' dediler. Aradık. Sonra da 'Bulamazsınız.' dediler. Elhamdülillah  bulduk. Şimdi de 'Bulduğunuz gazı çıkaramazsınız.' diyorlar. Ben de onlara  diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, milletimizin  duaları var. Türkiye'nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak  öyle çıkarırız Allah'ın izniyle."
 
Bakan Dönmez, siyasetin lafla değil, icraatla yapılabileceğini  belirterek, "Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf  cambazlıklarının üzerine kurmadık. AK Parti siyaseti erdem, dürüstlük ve değerler  siyasetidir. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Hayal tacirliği,  umut simsarlığı yapmadık." ifadelerini kullandı.
 
"Bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler"
 
AK Parti'nin milletin partisi olduğunu anlatan Dönmez, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"AK Parti, bu ülkede sivil siyasetin, demokrasinin, özgürlüklerin ve  umudun partisidir. Milletimizin geleceğine hançer vurmaya çalışanların, bu ülkeyi  kaos ve karanlığa sürüklemeye çalışanların her zaman karşısındadır. AK Parti,  yerliliğin ve milliliğin sembolüdür. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek  devlet' anlayışıyla Türkiye'nin özüne dönüşüne AK Parti kadroları ve  Cumhurbaşkanımız önderlik etmiştir. Biz doğu, batı, kuzey, güney demeden her yere  aynı hizmeti götürüyoruz. Edirne'de ne varsa Hakkari'de de o olsun istiyoruz.  Birileri durdurmaya, yolumuza taş koymaya kalksalar da ne diyoruz; Sayın  Cumhurbaşkanımızın hep dediği gibi 'Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan.'  Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor. Sözde hak  arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor.  Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya,  dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz  vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış  güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler."
 
Son 18 yılda Bilecik'e 1,1 milyar liralık enerji yatırımı
 
Dönmez, AK Parti'nin Bilecik'e büyük hizmetlerde bulunduğuna işaret  ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden olan  hastanenin kentte inşa edildiğini bildirdi.
 
Yüksek Hızlı Tren sayesinde Bilecik'in Ankara-İstanbul aksında önemli  bir güzergah haline geldiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:
 
"Duble yollar ve tünellerle Bilecik'imizi diğer şehirlere hızlı ve  konforlu bir ulaşım ağıyla bağladık. Bursa-Yenişehir-Bilecik yoluyla da inşallah  Bilecik ve çevresi Bursa Yenişehir Havaalanına bağlanacak. Şeyh Edebali  Üniversite'mizi 2007 yılında kurarak hem Bilecik merkezde hem de ilçelerimizde  binlerce gencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üçüncü Organize Sanayi Bölgesinin  hazırlıklarına başladık. İnşallah onu da en kısa sürede tamamlayarak şehrimize ve  ülkemize kazandıracağız. Dirilişin şehri, Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın yurdu  Bilecik, hizmetlerimizle mamur oldu. Kardeşlerim, 2002'de Bilecik'e enerji  alanında ne kadar yatırım yapılmıştı biliyor musunuz? Sadece 1 milyon lira.  2020'nin ilk 6 ayında üstelik salgın dönemi olmasına rağmen yaklaşık 57 milyon  lira yatırım yaptık. AK Parti iktidarlarıyla son 18 yılda şehrimize toplam 1,1  milyar liralık enerji yatırımı yaptık. Bilecik'i doğal gazla 2006’da  buluşturduk."
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte de Bilecik'e  yakışan yatırımları art arda hayata geçirdiklerine değinerek, Bilecik'in  hidroelektrikten güneşe ve rüzgara kadar birçok yenilenebilir enerji santraline  ev sahipliği yaptığını dile getirdi.
 
"Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi"
 
Bilecik'in yer altı kaynaklarını millete sunmak için 18 yıldır yatırım  ve çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini aktaran Dönmez, "Bilecik'te 18  yılda madenciliğe yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptık. 2020'nin ilk 6 ayında  Bilecik'te madenciliğe 392 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu  yatırımların güzel bir sonucu olarak Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi  keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz  sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız." bilgisini paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada mazlumun, kimsesizin ve haklının  yanında olmayı bir görev kabul ettiğini anlatan Dönmez, sözlerini şöyle  tamamladı:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, öz değerlerimize olan  bağlılığımız ve milletimizden aldığımız güçle her geçen gün daha da büyük bir  sorumluluğun altına giriyoruz. Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın yarınları ve  mazlum coğrafyalar için yükümüz her geçen gün artıyor. Bu yükün altından Allah'ın  izniyle, milletimizin desteğiyle kalkıyoruz. Davamız Karabağ'dan Trablus'a,  Cerablus'tan Kıbrıs'a kadar haklarımızı sonuna kadar savunmak, mazlumları asla  yalnız bırakmamaktır. Girdiğimiz bu çetin mücadelede sizlerden aldığımız destek  ve sizlerin yol arkadaşlığıyla yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Yolumuz hak yolu,  davamız hak dava, kardeşliğimiz hak için kurulmuştur."
 
Kongreye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da  katıldı.
 

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Fatih Dönmez Akdeniz doğal gaz
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