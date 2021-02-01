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Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı

DHA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 10:00 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 10:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020’de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020’de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye’yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.
 
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