Bakan Dönmez: Nijerya ile 3 anlaşma imzalamayı hedefliyoruz

Bakan Dönmez, Türkiye ve Nijerya arasında düzenlenen 5'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada ve Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Mariam Katagum Yalwaji'nin da bulunduğu heyet yer aldı.

Bakan Dönmez, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin önemini vurguladık. Mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırım olanaklarını gözden geçirdik. İkili ticaretin geliştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunduk.

Başta enerji ve madencilik olmak üzere sanayi ve teknoloji, tarım, ulaştırma, sağlık eğitim , kültür ve turizm gençlik ve spor alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye ile Nijerya arasında ticaret hacmi 2020 sonu itibarıyla 2 milyar dolar a ulaştı. Petrol ve doğal gaz tedarikçi ülkeler arasında yer alan Nijerya sahra altı Afrika 'da en büyük ticaret partnerimiz olmaya devam ediyor. Nijerya Afrika'nın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Nijerya petrol şirketi ile Türkiye milli petrol şirketi bundan sonra gerek Nijerya'da gerek Türkiye'de gerekse 3'üncü ülkelerde yatırım ve iş fırsatlarını birlikte değerlendireceklerdir" dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye'deki büyük firmaların Nijerya'da önemli projelere imza attığını belirterek, "Yaklaşık 60 kadar proje üstlenildi ve bu projelerin tutarı da 2 milyar dolar civarındadır. Bu ay içinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Nijerya'ya bir resmi ziyareti planlanmaktadır. İnşallah o ziyaret kapsamında da gerek iş dünyasının gerekse kamu diplomasinin çeşitli alanlarında anlaşma imzalamayı planlıyoruz. Bu kapsamda hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında da 3 anlaşma imzalamayı hedefliyoruz" diye konuştu.