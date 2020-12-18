Bakan Dönmez: Lisanssız elektrik üretimi için bütün şartları oluşturduk

Enerji Bakanlığı, bakanlık kampüsüne GES ve elektrik şarj istasyonu kurdu. Kampüs içindeki binaların elektrik ihtiyacının karşılanacağı santral ve istasyonun açılışı, Bakan Dönmez'in katıldığı törenle yapıldı. Dönmez, santralin 999 kilovat kurulu gücü sahip olduğunu belirterek, "7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık. Yemekhane, otopark, 4 bakanlık binası, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacağız. Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17’sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında yüzde 25’lere kadar çıkacak" dedi.

'TÜM ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYGUN'

Dönmez ayrıca açık otoparka 2 adet hızlı e-şarj istasyonu kurduklarını anlatarak, "Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzakdoğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak. 52 kWh bataryalı bir araç 50 kW DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kW AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacak" diye konuştu.

'LİSANSSIZ ÜRETİM ŞARTLARINI OLUŞTURDUK'

Dönmez, kendi elektriğini üretmek isteyen herkese çağrıda bulunarak, "Lisanssız elektrik üretimi için Türkiye’de bütün şartları oluşturduk. Daha önce 1 megavat olan lisanssız elektrik üretim üst limitini 5 megavata yükselttik. Lisanssız üretim yapmak isteyen işletmelerimizin ya da vatandaşlarımızın lisans alma ya da şirket kurma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcılarımıza hızlı, bürokratik süreçlere takılmayan ve vergiden muaf bir statü kazandırmış olduk. Lisanssız enerji üretimiyle birlikte enerji gibi dev bütçeli yatırımları tabana yaymaya başladık. Lisanssız elektrik kurulu gücünde bu adımlarımızla birlikte ciddi bir ilerleme sağladık. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 184 megavatı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santralimiz mevcut. Bir kez daha bütün vatandaşlarımıza 'Kendi elektriğini, kendin üret' çağrısı yapıyoruz. Güneş enerjisiyle birlikte hem siz hem de ülkemiz kazansın istiyoruz. Türkiye’nin güneşi, Türkiye’nin enerjisi olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.