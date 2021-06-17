Bakan Dönmez: Keşfedilen doğal gazı cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çıkaracağız

Sinop’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Boyabat Belediyesi’ni ziyaret etti, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından Daldan ailesine konuk olan Bakan Dönmez, birlikte çay içip, sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Dönmez, "İktidara geldiğimiz zaman sadece 5 büyükşehirde ve onların da belli bölgelerinde doğal gaz vardı. 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, şimdi 81 ilin tamamında 594 ilçede doğal gaz kullanılır hale geldi. Boyabat, madencilik anlamında önemli merkezlerden biri. Madenciliğin geliştiği şehirlere gittiğimiz zaman şu taleple karşılaşıyoruz. 'Bakanım ruhsatları hızlandırın, biz buraya daha çok yatırım yapalım' deniyor.

Biz de 'eyvallah' diyoruz. Maalesef bazı yerlere de gidiyoruz, 'Madenciliği istemiyoruz' deyip, protestolarla karşılaşıyoruz. Maalesef burada da bu işe bazı marjinal ve muhalif grupların öncülük ettiğinin farkındayız. Madenciliğin geliştiği bir şehirde muhalefet milletvekilleri bile 'Madencilik gelişsin, istihdam artsın' talebi ile geliyor. Ancak aynı partinin bir başka ilinde o milletvekili, 'Biz burada madencilik istemiyoruz' diye karşı duruşların sözcülüğünü yapıyor. Maden de doğa da bizim. Doğaya, insana ve çevreye saygılı olmak kaydıyla yerin altındaki bu ekonomik varlıkları yerin üstüne çıkaracağız" diye konuştu.

'ENERJİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR'

Madenin taş ve topraktan ibaret görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu: