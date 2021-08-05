Bakan Dönmez: Kemerköy Termik Santrali'nde ciddi sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'ne ilişkin, "İlk incelemeler santraldeki ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şu anda santral işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

İlk incelemeler santraldeki ana ünitelerde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şu anda santral işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor. Uçaklarla, helikopterlerle bölgede devam eden yangına dönük soğutma çalışmaları yoğun şekilde yapılmış oldu. Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil.

Tesiste standartlara aykırı emisyon tespit edilmedi. Yangının başlangıcından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa paylaşacağız.