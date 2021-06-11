Bakan Dönmez: Karapınar GES'i 2022'de tam kapasiteyle devreye alacağız

Konya'nın Karapınar ilçesinde geçen yıl enerji üretimine başlayan ve kurulumu hala devam eden, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki araziye 1000 megavat elektrik gücüne sahip Kalyon Karapınar GES'in bugün yönetim binası olan Scada Merkezi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile davetliler katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, santralin kurulum alanının 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji atılımı açısından tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bundan sadece 6 yıl önce Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi kurulu gücü 40 megavat. Devletimizin konuyu stratejik olarak ele almasıyla bu yatırımlar hayata geçebildi ve bu alanda Türkiye yeni bir sayfa açmış oldu. Şu anda üzerinde bulunduğumuz 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu arazide, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin ilk panel montajına başladık.

Aradan geçen 9 ayda, 700 bin adet panelin montajı tamamlandı. Böylelikle kurulumu yapılacak panellerin yaklaşık yüzde 30’u tesis edildi. Böylelikle santralimiz Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu. Tamamı devreye alındığında ise Avrupa ’nın en büyük ve dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak. Birinci fazını tamamladığımız santralimizin toplam yatırım bedeli 1 milyar dolar .''

BAKAN DÖNMEZ: GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ 10 BİN MEGAVAT ÜZERİNE ÇIKACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise yaptığı konuşmada, santralin 2022 yılında tam kapasiteli olarak devreye gireceğini dile getirip, şöyle konuştu:

''Bugün ülke açısından ve sektör açısından önemli bir yatırımın inşaatını, teknik inceleme maksadıyla yaptığımız saha gezisinde yerinde müşahede etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burası bundan yaklaşık 3-4 yıl önce ihalesi yapılmıştı. Türkiye'nin ilk YEKA Güneş Santrali olarak adlandırdığımız Konya Karapınar GES, 1000 megavatlık bu tesisin şu anda yaklaşık 270 megavatlık kısmı yapıldı ve işletmeye alındı. Bugün ayrıca bu tesisin otomasyon merkezinin temelini de birlikte attık. Yüzde 100 çevreci bir yatırım. Bizi memnun ettiği kadar, Çevre Bakanı'mızı da en az bizim kadar sevindirmiştir. İnşallah 2022 yılı sonunda bu tesisi tam kapasiteyle de devreye almış olacağız.

Bundan 5-6 sene öncesinde bile sadece birkaç megavat güneş santrali varken, bugün 7 bin megavatın üzerinde güneş santrali söz konusu. İnşallah belki birkaç yıl içinde 10 bin megavatın üzerine de çıkmış olacağız. Bu yıl içinde biliyorsunuz 1 ay kadar önce mini YEKA GES'leri tamamlamıştık. Ortalama 10 ile 20 megavat büyüklüğünde bu GES yarışmalarına tahsis edilen kapasitenin 10 katından fazla bir müracaat oldu. Yarışmalar da sonuçlandırıldı, inşallah en kısa süre içerisinde isteklileri çağırıp sözleşmeyi yapmış olacağız. Yenilenebilirde şu anda kurulu gücümüz toplam kurulu gücünün yüzde 52'sine ulaşmış durumda.

Burada hamlelerimiz atılımlarımız devam edecek. Son 3-4 yılda elektrik üretim tesislerine ilave edilen kapasitenin neredeyse yüzde 90'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinden oluşuyor. Hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi. Burada altını çizdiğim gereken bir başka husus da yerli ve temiz kaynakları enerjiye dönüştüren ekipmanı da yerlileştiriyoruz. Şu an bu sahada kullanılan ekipmanın yüzde 80'lik kısmı Türkiye'de imal ediliyor.''

BAKAN VARANK: ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da bakanlık olarak yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırımı ve sektöre yaptıkları destekleri anlattı. Karapınar'daki santralin elektrik üretimine başladığını hatırlatan Varank, ''Biliyorsunuz geçen yıl ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber Kalyon Holding’in 400 milyon dolara mal olan hücre ve güneş paneli fabrikasının açılışını yapmıştık. İşte o fabrika bu entegre projede, güneş panelleri tedarikçisi olarak konumlandırıldı. Ankara ’da üretilen paneller burada kuruluyor. Az önce ifade edildiği gibi bugüne kadar toplam 227 megavat gücündeki panelin kurulumu tamamlandı, işletmeye alındı yani elektrik üretimi başladı. Kalanı da inşallah 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak" diye konuştu.

BAKAN KURUM: HER YIL 1,5 MİLYON TON FOSİL YAKIT ENGELLENMİŞ OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise yenilenebilir enerjinin çevre ve doğaya önemini anlattı. Kurum, ''Türkiye’nin bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıyor. Biz de bakanlık olarak iklim dostu tüm enerji yatırımlarını destekliyoruz. Burada 27 milyon metrekarelik bu alanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza hemen tahsis ettik. Bugün tesisimizin 267 megavat panel gücündeki 4 milyon metrekarelik FAZ-I kısmının panel kurulumu tamamlandı. İnşallah Karapınar GES tam kapasiteyle 2022 yılının sonunda devreye alınacak. Burada 20 milyon metrekarelik bir alan, güneş panelleriyle donatılacak. Her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt kullanımı da engellenmiş olacak'' dedi.

Konuşmaların ardından Scada Merkezi'nin temeli atıldı ve bakanlar, santralde incelemelerde bulundu.