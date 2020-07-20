Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı! Böyle görüntülendi

Son hazırlıklarını da Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarında tamamlayan Fatih, Zonguldak açıklarında sondajına başladı. Geminin Zonguldak'ın yaklaşık 85 mil açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

Geminin bulunduğu konum, gemilerin hareketlerini gösteren internet sitesinden de görüntülendi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği gemi, karadan ise gözükmüyor. Fatih gemisine, kendi karasularımızda olduğu için herhangi bir güvenlik konusunda askeri gemi eşlik etmiyor.