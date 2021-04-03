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Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak

AA |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 16:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin bu ay içinde Türkiye kara sularına giriş yapacağını bildirdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
 

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