Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin FSRU'su Ertuğrul Gazi, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek, şanlı bayrağımızı astı. Hint Okyanusu'nu aşan Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Bakan Dönmez: Ertuğrul Gazi bu ay içerisinde karasularımıza giriş yapacak
AA | 03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 16:14