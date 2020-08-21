Bakan Dönmez: Bulunan gazın son derece kaliteli olduğu görülüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bakan dönmez, "Bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Bulunan gazın son derece kaliteli olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi üzerine önemli açıklamalar yaptı. Bakan Dönmez'in açıklamalarından notlar;

Sayın Cumhurbaşkanım; zatıalinizi ve aziz milletimizi Fatih Sondaj gemisinden selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün. Türkiyemiz için, milletimiz için tarihi dönüm noktalarında olacak bir günün heyecanını yaşıyoruz.

Bir anaktedla sözlerime başlamak istiyoruz. Bakanlık görevini sayın Albayrak'tan aldığım gün aramızda şöyle bir görüşme gerçekleşmişti. Tüm şehirlerimize doğal gazı götürdüğümüzü ifade etmiştim. Bugün 81 ilimizde doğal gaz var. 60 milyon vatandaş doğalgaza erişmiş durumda. Yeni dönemde odaklanacağımız esas konunun doğal gaz ve petrol arama olacağını ifade etmiştim. Siz de kolaylık dilemiştiniz.

Fatih sondaj gemisini 2018'de Antalya 'ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. "Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150'inci denemede buldu, Norveç 30'uncu denemede buldu" deyince, "Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih" demiştiniz.

Dedik ki, potansiyeli en yüksek olan lokasyonlara ağırlık vereceğiz. İnşallah ilk 10 sondajda bir keşif yakalayalım. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu. Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik.

İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Gazla buluştuk, sondaja bir hafta 10 gün ara verdik. Sürekli testleri yapıldı. Detaylı çalışmalardan sonra, sizin de biraz önce açıkladığı gibi gaz miktarını, rezerv miktarını tespit ettiler. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.

Yine bu bölgede, inşallah en kısa süre içerisinde yeni tespit kuyularını açacağız. Sizin de bize koymuş olduğunuz hedef inşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Bulunan gazın son derece kaliteli olduğu görülüyor