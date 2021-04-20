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Bakan Dönmez duyurdu! Mayısta başlıyor

20 Nisan 2021 Salı - 11:49 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 12:02

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi.


Bakan Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı. 
 
"Sakarya Gaz Sahası'nda geliştirme ve üretim devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2'nin kuyu testlerini Kanuni yapacak." diyen Bakan Dönmez, "Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gazda son 3 yıldır 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretiyoruz. Yerlileştirdiğimiz ekipmanların bütçesi 186,5 milyon lira oldu." şeklinde konuştu.

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Bakan Dönmez Sakarya Gaz Sahası Tuna-1
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