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Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz'in Fatih'i yeni sondajına başladı

08 Nisan 2021 Perşembe - 18:05 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 18:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'in Fatih'i yeni keşifler için Amasra 1 kuyusunda yeni sondajına başladı" açıklamasında bulundu.


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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj
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