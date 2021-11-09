Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
09 Kasım 2021 Salı - 14:18 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 14:59
Doğal gaz keşifleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan yeni müjdeyi resmen duyurdu, geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.
Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz.
Önümüzdeki dönem faturalardaki TRT
ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.