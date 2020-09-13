Bakan Dönmez duyurdu! Kanuni Sondaj Gemisi için geri sayım başladı
13 Eylül 2020 Pazar - 17:35 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 17:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geri sayım başladı. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez, "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz
'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.