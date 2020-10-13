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Bakan Dönmez duyurdu: Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak

AA |  13 Ekim 2020 Salı - 19:39 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 19:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kanuni sondaj gemisi Fatih Dönmez
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