Bakan Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" dedi.
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- Bakan Dönmez duyurdu! Doğal gaz için geri sayım sürüyor
Bakan Dönmez duyurdu! Doğal gaz için geri sayım sürüyor
DHA | 01 Ağustos 2021 Pazar - 17:15 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 17:15