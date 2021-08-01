01 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Dönmez duyurdu! Doğal gaz için geri sayım sürüyor

DHA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 17:15 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 17:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında geriye sayımın sürdüğünü, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretiminin başladığını duyurdu.


Bakan Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" dedi. 
 
 
  

ETİKETLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğal gaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.