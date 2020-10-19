Bakan Dönmez duyurdu! Bu yıl dünyadaki en büyük keşif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, Karadeniz'de yapılan keşfin bu yıl dünyadaki en büyük keşif olduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV 'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Dönmez Fatih Sondaj Gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını anlatırken denizlerdeki en büyük keşif olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, "Tuna 1 arama çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamlama çalışmaları olacak. Aynı sahada yeni aramalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz burada 40'a yakın arama kuyusu açacağız. Karadeniz 'deki arama çalışmalarımız yabancı şirketlerle beraber 2000'li yıllarda başladı. O tarihilerden bu zamana kadar 33 bin metre kare sismik arama gerçekleştirdik" dedi.

GAZ KULLANIMI 2023 YILINDA VATANDAŞA ULAŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bulunan gazın ne zaman vatandaşa ulaştırılacak sorusu üzerine " Çalışmalara tam gaz başladık. 2023 yılında vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

DOĞU AKDENİZ ÇALIŞMALARI

"Doğu Akdeniz sahasında çalışmalar devam ediyor. Öncelikle bölgenin röntgenini çekiyoruz daha sonrasında sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Gaz akışı olduğunu gördüğümüz yerlerde sismik çalışmalar yapıyoruz. Antalya 'nın Kaş bölgesinin karşılığında olan kendi bölgemizde sismik çalışmalarımız var. Değerlendirmelerden sonra potansiyel görürsek sondaj gemimizi gönderip sondaja başlayacağız."

"Petrol jeolojisinde çalışan uzmanlara göre, sismik çalışmalar bize ümit veriyor. Fakat bunları test etmeden bir şey söylemek zor ama potansiyeli yüksek bir bölge inşallah Karadeniz'deki gibi keşifler yapabiliriz."

GEMİ BAKIMLARI UÇAK BAKIMI GİBİ

"Yavuz Sondaj Gemisi, her geminin olduğu gibi çalışma saatini doldurunca bakım çalışmaları için limana geliyor. Şuan diplomasiyle eş zamanlı çalışmalar olduğu için bazen kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Fakat bakımları bittiğinde Yavuz Gemisi yeniden görev yerine dönecektir."

KKTC AÇIKLARINDA SİSMİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR